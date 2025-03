O Arquipélago da Madeira continua sob aviso amarelo devido ao vento forte. Um aviso que se mantém em vigor até às 18h00 deste sábado.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) de leste/nordeste, com rajadas até 80 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilhado Porto Santo, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 100 km/h, diminuindo de intensidade a partir da tarde.

Conte ainda com períodos de céu muito nublado e aguaceiros em geral fracos, mais prováveis na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

A temperatura máxima prevista é de 22º e a mínima de 16ºC.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para a costa norte ondas de nordeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros, e para a costa sul ondas do quadrante sul com 1 a 2 metros.