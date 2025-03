A Comissão Política Concelhia de Santa Cruz do Partido Socialista reuniu-se hoje para analisar os resultados das eleições do passado domingo e numa avaliação do panorama político debateu os “expressivos e preocupantes resultados obtidos pelo PS-Madeira nas últimas eleições”, resultados esses que de acordo com os responsáveis locais exigem “uma reflexão séria e descomprometida”.

Deodato Moniz diz que “só reconhecendo com coragem o que correu bem, mas sobretudo aquilo que correu mal, poderemos compreender as razões que conduziram ao afastamento do eleitorado e preparar um caminho diferente”.

Numa nota enviada à redação, os socialistas de Santa Cruz dizem que “ficou claro que o distanciamento entre o partido e os cidadãos foi, em larga medida, provocado por erros próprios que exigem agora humildade e vontade de corrigir.”

Neste contexto, é referido que a Comissão Política Concelhia de Santa Cruz deliberou “propor um nome para integrar as listas do partido à Assembleia da República. Por maioria, foi aprovado o nome de Diogo Martinho, um jovem quadro socialista que representa uma renovação de pensamento e uma aposta clara no futuro”.