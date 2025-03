O Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional das Florestas foram celebrados esta sexta-feira, 21 de março, com um programa variado e que incluiu 173 participantes.

“Este ano, as comemorações deram especial atenção ao Patagarro (Puffinus puffinus canariensis), uma ave marinha com estatuto de Em Perigo nas Ilhas Canárias e Vulnerável na Madeira. A Câmara Municipal do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal, em parceria com a Universidade de Barcelona e o MARE-ARDITI, lançou recentemente o projeto MAC Puffinus BestLife2030, uma ação de conservação focada nesta subespécie endémica da Macaronésia. Com um orçamento total de 105.152€ e uma duração de 24 meses, o projeto centra-se na Ilha da Madeira e na Ilha de La Palma, sendo o Parque Ecológico do Funchal o principal palco das ações de conservação na região”, informa comunicado à redação.

A vereadora Nádia Coelho, realça o mesmo comunicado de imprensa, destacou que “a preservação do Patagarro exige um conhecimento aprofundado sobre os seus habitats e ameaças, para podermos definir um plano de ação eficaz. O nosso trabalho tem como objetivo assegurar condições para a reprodução desta espécie e minimizar os impactos das atividades humanas junto às áreas de nidificação”.