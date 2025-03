Bom dia!

- Arranca às 9h30, no Museu Casa da Luz, a sessão de encerramento do Programa Regional Madeira 14-20, com uma visita à exposição alusiva ao PO M14-20, seguida da sessão de abertura do evento, com as intervenções do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e de Hélder Reis, secretário de Estado do Planeamento, em representação do ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

- Às 10h00, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas promove uma conferência de imprensa, na entrada do Lar Câmara de Lobos Living Care, sito na Avenida Nova Cidade nº 11 – Câmara de Lobos.

- A assinatura de protocolos entre o SESARAM e Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas está agendada para as 12h00, no salão nobre do Governo Regional.

- Pelas 12h00, na Câmara Municipal do Funchal, as declarações após a reunião semanal da vereação.

- Na sala da Assembleia Municipal do Funchal, a partir das 15h30, decorrem duas palestras no âmbito Dia Europeu da Terapia da Fala, organizadas pelo Crescer – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil. A primeira aborda: Potenciar o Ambiente Linguístico das Crianças com a Ana Marques, Terapeuta da Fala. A segunda tem como tema ‘Da Avaliação à Intervenção: A Importância da Terapia da Fala na Educação e na Saúde’.

- No Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), às 17h00, decorre a apresentação da 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal 2025.