Dia Internacional do Guia-Intérprete destaca papel social e cultural da Madeira

Assinala-se hoje o Dia Internacional do Guia-Intérprete, uma data que presta homenagem a uma “profissão exigente, culta e profundamente responsável”, sublinhou Paulo Oliveira Cosme, presidente da Federação Europeia das Associações de Guias-Intérpretes (FEG). “Celebramos todos aqueles que, com saber, preparação e sentido ético, interpretam a História, contextualizam o Património e representam Portugal perante o mundo com rigor e elevação. Ser guia-intérprete é assumir uma missão cultural. É traduzir identidade. É preservar memória”, afirmou o responsável.

A efeméride ganha particular relevância numa altura em que o setor se prepara para assinalar, ao longo de 2026, os 90 anos do Sindicato Nacional de Atividades Turísticas, Tradutores e Intérpretes (SNATTI), fundado a 24 de abril de 1936. Nove décadas de existência ininterrupta fazem do SNATTI o sindicato mais antigo de Portugal em funcionamento contínuo - um marco histórico que reafirma a solidez da instituição, a coerência da sua missão e o compromisso permanente com a certificação, qualificação e defesa intransigente da profissão. Os guias-intérpretes têm sido, ao longo dos anos, alvo de diversos reconhecimentos públicos, principalmente pelo trabalho desenvolvido por cá. Por exemplo, em 2011, foram distinguidos com o prémio “Cruise Insight - Awards”, um prémio europeu que destacou o trabalho exemplar das profissionais na promoção da história, cultura e imagem do Arquipélago da Madeira junto dos visitantes. Em setembro de 2019, receberam prémios de Mérito Turístico atribuídos pela Câmara Municipal do Funchal e, em setembro de 2022, a Região concedeu 26 Medalhas de Mérito Turístico a profissionais do setor.