Dia Internacional do Guia-Intérprete destaca papel social e cultural da Madeira

Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
21 Fevereiro 2026
14:20
Em 2011, Guias-Intérpretes foram distinguidos com o prémio “Cruise Insight - Awards”, que destacou o trabalho exemplar das profissionais na promoção da história, cultura e imagem do arquipélago da Madeira junto dos visitantes na RAM. Em setembro de 2019, receberam prémios de Mérito Turístico atribuídos pela Câmara Municipal do Funchal.

Assinala-se hoje o Dia Internacional do Guia-Intérprete, uma data que presta homenagem a uma “profissão exigente, culta e profundamente responsável”, sublinhou Paulo Oliveira Cosme, presidente da Federação Europeia das Associações de Guias-Intérpretes (FEG).

“Celebramos todos aqueles que, com saber, preparação e sentido ético, interpretam a História, contextualizam o Património e representam Portugal perante o mundo com rigor e elevação. Ser guia-intérprete é assumir uma missão cultural. É traduzir identidade. É preservar memória”, afirmou o responsável.

A efeméride ganha particular relevância numa altura em que o setor se prepara para assinalar, ao longo de 2026, os 90 anos do Sindicato Nacional de Atividades Turísticas, Tradutores e Intérpretes (SNATTI), fundado a 24 de abril de 1936.

Nove décadas de existência ininterrupta fazem do SNATTI o sindicato mais antigo de Portugal em funcionamento contínuo - um marco histórico que reafirma a solidez da instituição, a coerência da sua missão e o compromisso permanente com a certificação, qualificação e defesa intransigente da profissão.

Os guias-intérpretes têm sido, ao longo dos anos, alvo de diversos reconhecimentos públicos, principalmente pelo trabalho desenvolvido por cá. Por exemplo, em 2011, foram distinguidos com o prémio “Cruise Insight - Awards”, um prémio europeu que destacou o trabalho exemplar das profissionais na promoção da história, cultura e imagem do Arquipélago da Madeira junto dos visitantes.

Em setembro de 2019, receberam prémios de Mérito Turístico atribuídos pela Câmara Municipal do Funchal e, em setembro de 2022, a Região concedeu 26 Medalhas de Mérito Turístico a profissionais do setor.

Atualmente, segundo dados facultados ao JM, exercem a profissão na Madeira cerca de 100 guias-intérpretes devidamente habilitadas. Contudo, o setor enfrenta desafios, nomeadamente a atuação de pessoas que exercem funções semelhantes sem a formação e certificação exigidas, situação que preocupa os profissionais e as estruturas representativas da classe, que defendem maior fiscalização e valorização da atividade.

