MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Cruz Vermelha reforça socorro em Santana devido ao incêndio no Faial

    Cruz Vermelha reforça socorro em Santana devido ao incêndio no Faial
    Socorro em Santana está a ser garantido pela Cruz Vermelha Portuguesa. PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
21 Fevereiro 2026
14:34

Uma ambulância e respetiva tripulação da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) encontram-se no concelho de Santana para assegurar o serviço de emergência pré-hospitalar, na sequência do incêndio ativo na freguesia do Faial.

Com vários elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana mobilizados para os meios terrestres que estão no combate às chamas, tornou-se necessário garantir que o concelho não ficasse sem meios de resposta em caso de emergência. O serviço de socorro à população está, assim, temporariamente a ser assegurado pela CVP.

De resto, é habitual a Cruz Vermelha Portuguesa assumir funções de retaguarda no âmbito do socorro pré-hospitalar, permitindo que os bombeiros se concentrem noutras missões operacionais sem comprometer a assistência à população.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas