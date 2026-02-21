Cruz Vermelha reforça socorro em Santana devido ao incêndio no Faial

Uma ambulância e respetiva tripulação da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) encontram-se no concelho de Santana para assegurar o serviço de emergência pré-hospitalar, na sequência do incêndio ativo na freguesia do Faial.
Com vários elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana mobilizados para os meios terrestres que estão no combate às chamas, tornou-se necessário garantir que o concelho não ficasse sem meios de resposta em caso de emergência. O serviço de socorro à população está, assim, temporariamente a ser assegurado pela CVP.
De resto, é habitual a Cruz Vermelha Portuguesa assumir funções de retaguarda no âmbito do socorro pré-hospitalar, permitindo que os bombeiros se concentrem noutras missões operacionais sem comprometer a assistência à população.
Em 1961, Hanna Arendt foi a Jerusalém para assistir ao julgamento de Eichmann.
Eichmann era um militar de média patente que, diligentemente, foi um dos...
Por vezes, na ânsia de acelerar procedimentos e “mostrar trabalho”, atropelam-se passos vitais para a melhoria das políticas públicas. Entre plataformas...
Quem não se sente não é filho de boa gente. O provérbio é antigo, mas ajusta-se com desconfortável precisão à forma como a República continua a tratar...
DO FIM AO INFINITO
Já tinha passado mais de um ano, mas o gajo ainda chorava todos os dias e perguntava porquê. Coitado, o gajo chorava todos os dias e perguntava porquê....
Há projetos que começam por surgir de uma necessidade e acabam por ganhar um lugar especial. O podcast “UMa Conversa” nasceu enquanto resposta a uma necessidade...
O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça esteve recentemente no centro da atenção pública, na sequência de várias notícias e do debate suscitado...
A afirmação do Presidente António José Seguro de que pretende ser “Presidente de todos os portugueses” é uma fórmula tradicional do discurso institucional,...
Sou a Patrícia, tenho 33 anos, vivo em Bruxelas, não sou casada, não tenho filhos. Fui jornalista durante vários anos na Madeira e hoje trabalho em comunicação...
Se calhar, por estarmos na época do Carnaval e ninguém levar a mal, comecei a pensar como assenta que nem uma luva essa frase no caso do partido Chega....
Há semanas jantava com um amigo, psiquiatra, que se converteu ao budismo. Em torno de figuras políticas, do panorama internacional ao nacional, íamos trocando...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O aluno Diogo Silva, do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, conquistou o primeiro prémio na Categoria Avançado do International...
O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira promoveu hoje, na ACOESTE, uma iniciativa dedicada à defesa do POSEI, num momento em que decorrem diligências na União...
Sporting e Benfica venceram os respetivos jogos deste sábado relativos à 23.ª jornada da I Liga.
Em Moreira de Cónegos, os ‘leões’ venceram o Moreirense,...
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou nas comemorações do Centenário do Dia do Pensamento, promovidas pelo...
Um homem de 32 anos morreu ao final da tarde deste sábado na sequência de uma alegada discussão familiar entre mãe e filho ocorrida na Estrada dos Moinhos,...
Um alegado conflito familiar nos Moinhos, no Caniço, provocou uma morte e deixou um ferido grave. A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência, num cenário...
Depois de um jogo em que vendeu cara a derrota diante do FC Porto, o Nacional esteve praticamente irreconhecível em Arouca, este sábado, acabando a perder...
O incêndio que deflagrou numa zona de mato no Faial, na Fajã da Murta, e que evoluiu para uma área florestal, chegou a ameaçar a zona do Parque Natural...
A Orquestra Clássica da Madeira estará no próximo dia 26 de fevereiro, às 21h00, no Savoy Palace, num concerto em conjunto com o Legno Duo, composto por...
Nacional e Arouca estão empatados a zeros, ao fim dos primeiros 45 minutos, num jogo da 23.ª jornada da I Liga em que os madeirenses até começaram por...