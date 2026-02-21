Cruz Vermelha reforça socorro em Santana devido ao incêndio no Faial

Uma ambulância e respetiva tripulação da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) encontram-se no concelho de Santana para assegurar o serviço de emergência pré-hospitalar, na sequência do incêndio ativo na freguesia do Faial.

Com vários elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana mobilizados para os meios terrestres que estão no combate às chamas, tornou-se necessário garantir que o concelho não ficasse sem meios de resposta em caso de emergência. O serviço de socorro à população está, assim, temporariamente a ser assegurado pela CVP.

De resto, é habitual a Cruz Vermelha Portuguesa assumir funções de retaguarda no âmbito do socorro pré-hospitalar, permitindo que os bombeiros se concentrem noutras missões operacionais sem comprometer a assistência à população.