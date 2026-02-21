Incêndio no Faial mobiliza três corporações e ameaça zona da Laurissilva (com fotos e vídeo)

Fogo está ativo e aproxima-se de área do Parque Natural da Madeira, colocando em risco a Laurissilva

O incêndio que deflagrou na manhã deste sábado na freguesia do Faial, concelho de Santana, permanece ativo, encontrando-se já muito próximo de uma zona integrada no Parque Natural da Madeira e na floresta Laurissilva, património natural classificado.

As chamas consomem uma área florestal na zona da Fajã da Murta, numa cota elevada da freguesia, mobilizando um forte dispositivo de combate, principalmente no meio terrestre. No terreno estão operacionais dos Bombeiros Voluntários de Santana, dos Bombeiros Municipais de Machico e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por vários meios terrestres, incluindo pelo menos dois autotanque e diversas viaturas de combate a incêndios rurais. O helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil também foi acionado, reforçando as operações por via aérea. Segundo informação recolhida no local, encontram-se ainda empenhados elementos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), através do Corpo de Polícia Florestal.