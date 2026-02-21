Incêndio no Faial mobiliza reforço de meios de mais três corporações

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) determinou o reforço do dispositivo de combate ao incêndio que deflagrou esta manhã no Faial, no concelho de Santana. No terreno encontram-se agora sete corporações de bombeiros, apoiadas por um helicóptero e por equipas helitransportadas. Além destes, também Sapadores e Policia Florestal do IFCN estão a ajudar no combate às chamas.

A situação agravou-se nas últimas horas, devido à progressão das chamas pela encosta da Fajã da Murta, no Faial. Face à evolução do incêndio, foram mobilizadas mais três corporações para o teatro de operações. No local também estão meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Neste momento, só os Bombeiros Voluntários de São Vicente não estão no local.

Além destes meios, o JM apurou que foi ativada uma segunda equipa helitransportada do Serviço regional de Proteção Civil para reforçar o combate no terreno. O incêndio tem sido intensificado pelo vento e pelas temperaturas elevadas que se fazem sentir naquela zona neste sábado.

Tal como já noticiado pelo JM, o socorro de emergência pré-hospitalar em todo o concelho está a ser assegurado pela Cruz Vermelha Portuguesa, enquanto os bombeiros concentram esforços na operação de combate às chamas.