O Porto Santo poderá ter capacidade para viver apenas de energias renováveis, a partir do próximo ano, mesmo no pico do verão, disse hoje Pedro Rodrigues, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, no fórum sobre sustentabilidade energética, que está a decorrer na Ribeira Brava.

A capacidade já instalada somada aos três aerogeradores que deverão ser instalados até ao final deste ano “vão permitir ultrapassar a capacidade instalada no Porto Santo”.

Com a combinação dos vários sistemas, a capacidade será superior às necessidades, mesmo no verão - enfatizou.Porém, apesar deste feito em energias renováveis, manter-se-á o sistema tradicional, por uma questão de redundância e para compensar momentos de queda de produção.

Aumento do armazenamento terá a ver com o custo das baterias