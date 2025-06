Dezenas de clássicos em exposição hoje no Faial (com fotos)

O evento promovido pela Junta de Freguesia do Faial vai no nono ano consecutivo e continua a garantir a presença de várias viaturas de diferentes formatos, usos e tamanhos.

Um dos elementos que marca a diferente desta mostra de carros para outras que se realizam na Madeira será mesmo o convite expresso aos detentores de carrinhas de caixa aberta ou de camiões para que participem no evento.

Manuel Luís Macedo, presidente da Junta de Freguesia do Faial e dinamizador desta iniciativa anual, volta a conseguir reunir no parque junto ao Polidesportivo do Faial um vasto leque de viaturas de várias marcas, anos e modelos.

De acordo com as fotografias enviadas ao JM, é possível ver no local algumas relíquias clássicas, a que se juntam utilitários mais recentes.

Os carros permanecem em exposição até meio da tarde, altura em que voltam a sair para o já tradicional circuito pela pista de karting do Faial.

Como em anos anteriores, elementos da Banda Filarmónica do Faial executam algumas músicas no parque o que contribui para animar o recinto.