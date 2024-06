A Madeira foi galardoada, pelo segundo ano consecutivo, como “Melhor Destino de Turismo” nos Prémios Marketeer. A distinção, resultante da escolha dos leitores da revista especializada em marketing, foi recebida, ao princípio da noite de ontem, em Lisboa, pela equipa da Associação de Promoção da Madeira.

A gala da 16ª edição dos prémios decorreu, uma vez mais, no Convento do Beato, em Lisboa, e onde se reuniram os principais players dos vários setores.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, salienta a importância desta distinção nacional, num prémio onde a Madeira concorria com Açores, Cascais, Lisboa, Algarve, Centro, Porto e Norte.

“É uma honra para a Região receber, uma vez mais, o prémio Marketeer para o Melhor Destino de Turismo. Trata-se de um reconhecimento que traz uma satisfação especial para todos aqueles que trabalham no setor porque resulta de uma votação aberta aos leitores e seguidores da revista”, referiu Eduardo Jesus. “Significa que que a Madeira continua a cativar os portugueses e que o trabalho em termos de comunicação e promoção está a ser bem feito.”

Neste âmbito, o governante destacou o trabalho que tem vindo a ser realizado, “de forma inexcedível”, pela equipa da Associação de Promoção que garante a comunicação do destino em atividades e eventos no país e no Mundo.

Eduardo Jesus referiu ainda que o prémio ontem recebido é, acima de tudo, “o reconhecimento e a consolidação daquele que tem sido o posicionamento da Região como um destino único no país, capaz de cativar cada vez mais o mercado nacional”.

Os Prémios Marketeer foram atribuídos pela primeira vez em 2009 com o objetivo de premiar o que de melhor se faz na área do marketing, publicidade e comunicação em Portugal, um total de 15 categorias. Nesta 16ª edição, os leitores da Marketeer voltaram a reconhecer as marcas, empresas e personalidades que fazem a diferença em Portugal, em áreas que vão da Energia, à Arte, Cultura e Entretenimento, passando pelo Grande Consumo, Turismo, Banca e Seguros e até Jogos da Sorte, num total de 35 categorias. A par do trabalho desenvolvido pelas marcas, os Prémios reconheceram também as melhores agências de Comunicação, de Meios e de Branding e Publicidade.

Estiveram a votos mais de 250 finalistas que foram escolhidos após um cruzamento de avaliações por parte da redação e do Conselho Editorial da Marketeer.

Este ano, a Região recebeu três prémios na edição europeia dos World Travel Awards, nomeadamente o de Melhor Destino Insular da Europa, Melhor Destino de Praia da Europa (Porto Santo) e “Melhor Entidade de Turismo da Europa” (Associação de Promoção da Madeira). Em novembro próximo, a Madeira será anfitriã de duas galas internacionais dos World Travel Awards. Trata-se da gala dos World Golf Awards, marcada para o dia 22 de novembro e da gala mundial dos World Travel Awards que irá se realizar a 24 de novembro. Ambas terão lugar no Savoy Palace.