No âmbito da Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, o dia 22 de maio foi especialmente dedicado ao desporto e à dança, ao evidenciar o papel destas práticas enquanto poderosas ferramentas de inclusão social, ao promoverem o bem-estar físico e mental e favorecerem a integração num tecido social cada vez mais diverso.

Durante a manhã, a Escola Secundária Francisco Franco acolheu a palestra “Novas modalidades desportivas: Teqball, Softball e Ultimate Frisbee”, dirigida a alunos, professores de Educação Física e Desporto, bem como ao público em geral. A iniciativa, organizada em parceria com a Divisão do Desporto e da Juventude, contou com a presença da vereadora Ana Bracamonte, e teve como principal objetivo evidenciar a forma como os movimentos migratórios contribuem para a introdução e disseminação de novas práticas desportivas em diferentes contextos regionais e culturais.

A palestra foi seguida por uma demonstração prática das modalidades no campo exterior da escola, permitindo aos participantes conhecerem e experimentarem estas novas práticas desportivas.

No período da tarde, a dança assumiu o protagonismo com a realização de um workshop de Dança Contemporânea com Jazz, no Ginásio de São Martinho, pelas 16h, dinamizado pela artista Itana Leão, artista natural do Brasil e atualmente residente no Funchal. O workshop teve como propósito explorar a expressão corporal e o movimento como ferramentas de bem-estar, criatividade e integração cultural, reforçando a importância da arte enquanto linguagem universal e elemento de ligação entre comunidades diversas.

Note-se que a Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento representa uma resposta proativa aos desafios globais, promovendo o entendimento e a colaboração intercultural como pilares de um futuro mais justo, sustentável e inclusivo.