“As cerimónias fúnebres correspondem à vontade expressa, em vida, pelo Senhor Padre Martins, designadamente a missa presidida pelo Senhor Padre José Luís Rodrigues e a cremação, inseridas num espirito de celebração da existência humana”, refere a paróquia da Ribeira Seca.

Por norma, o bispo da Diocese costuma ser o celebrante nas exéquias de um sacerdote. No entanto, neste caso em concreto, D. Nuno Brás não irá presidir à missa de corpo presente, que, tal como referido, estará a cargo do padre José Luís Rodrigues, amigo pessoal e de longa data de Martins Júnior.

A pedido de muitos amigos e paroquianos radicados no estrangeiro, a missa de corpo presente do padre Martins Júnior, que faleceu no passado dia 12 de junho, será transmitida através da página de facebook que o Padre Martins dinamizava: https://www.facebook.com/ribeirasecamachico.

Recorde-se que as exéquias fúnebres do sacerdote terão lugar no próximo domingo, dia 22 de junho, pelas 10h30, na Igreja da Ribeira Seca, precisamente 56 anos depois da sua chegada a esta paróquia.

Uma forma de a paróquia prestar “a merecida homenagem a quem tanto deu à nossa terra e à nossa gente”, como refere a página oficial de facebook da Paróquia da Ribeira Seca, que aproveita a oportunidade para solicitar, a quem desejar, que leve um cravo vermelho, símbolo da sua maior luta, a da Liberdade, como gesto de gratidão e memória.

A urna chegará à Igreja da Ribeira Seca pelas 10h00 e após a celebração eucarística o cortejo fúnebre percorrerá a Ribeira Seca – terra à qual dedicou a sua vida – passando junto ao quartel dos Bombeiros Municipais de Machico e depois em frente à Câmara Municipal de Machico, seguindo para o Crematório de São Martinho, onde terá lugar a cremação, pelas 14h30.