Bom dia!

- O auditório da Escola Básica e Secundária de Machico vai receber, às 10h00, a cerimónia de entrega de Prémios de Mérito aos alunos deste estabelecimento de ensino.

- No âmbito da Funchal Climate week, a partir das 10h00, marcha pelo clima. O programa inclui às 11h00, no átrio da Câmara Municipal do Funchal, a exposição de Astrofotografia. À tarde, 14h30, atividades na Praça e pelas 19h00 uma sessão de astronomia ‘Como brilha o meu céu’.

- Pelas 15h00, o Corpo de Polícia Florestal recebe duas viaturas (4x4) e novos tablets, numa cerimónia a decorrer na Quinta Vila Passos.

- O presidente do Governo Regional visita, pelas 15h30, a empresa Gastromadeira – Refeições Coletivas da Madeira, na Achada, Funchal.

- A Junta de freguesia de São Pedro acolhe, a partir das 17h00, a exposição Memórias da Cidade.

- Pelas 17h00, a DREAMMEDIA apresenta uma nova era de mobiliário urbano sustentável com o evento ‘NEXT LEVEL’, no BallRoom do Savoy Palace.