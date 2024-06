Desafios da adolescência em destaque no próximo espetáculo de dança do Conservatório

Nos dias 21 e 22 de junho, pelas 20h00 e 18h00, respetivamente, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.ºLuiz Peter Clode, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, levará ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias o espetáculo de dança contemporânea ‘cEGOS SURDOS MUnDOS’. Os ingressos têm o valor de 7€ e já estão disponíveis na bilheteira do TMBD.

Este bailado, para maiores de 12 anos, é uma reflexão sobre os desafios da adolescência, como a depressão, a comunicação problemática entre gerações e a invisibilidade das pessoas, tratadas como números. É uma experiência impactante, com uma temática explorada em conjunto com os alunos, que também participaram na criação das coreografias. Esta produção envolve um talentoso grupo de bailarinos, composto pelo Grupo InCORPOrARTE e as turmas juvenis da Classe de Dança dos Cursos Livres em Artes, orientados pela bailarina e professora Juliana Andrade, que também é responsável pela direção artística do espetáculo e pela sua criação, juntamente com os alunos.