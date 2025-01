A depressão que afetou o Arquipélago da Madeira nos últimos dias começa a dar tréguas, apesar de hoje podermos ainda contar com alguma chuva, vento e agitação marítima forte, consequências do Garoe que atingiu igualmente o Arquipélago dos Açores e Portugal Continental.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje o céu estará muito nublado e poderão ocorrer aguaceiros, que serão mais intensos e frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira a partir do fim da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste, tornando-se gradualmente do quadrante norte a partir da tarde, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da manhã e a partir do fim da tarde.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para a costa norte ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 3,5 a 4,5 metros. Já para a costa sul estão previstas ondas de oeste de 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 21º e a mínima de 16ºC.