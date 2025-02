À margem da apresentação do projeto de Inovação Digital para um Envelhecimento Saudável, Smart Bear, no Centro de Congressos da Madeira, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, garantiu, no que respeita aos casos de dengue que a situação está sob controlo na Região.

“Neste momento, tudo controlado”, corroborou.

O governante, já sobre o projeto de envelhecimento saudável, aclarou ser algo “muito positivo” e que o Governo pretende continuar a desenvolver, mas num outro projeto.