MADEIRA Meteorologia
Debate JM: Bettencourt acredita que proximidade com a população se vai converter em votos

    Debate Autárquicas Porto Santo. Joana Sousa
Romina Barreto

16 Setembro 2025
19:05
O candidato do UNE à Câmara Municipal do Porto Santo, Luís Bettencourt, critica a ausência de diálogo sobre alojamento local, que agravou, a seu ver, a crise habitacional. Defende também a reposição urgente da linha marítima Porto Santo–Funchal. Bettencourt acredita na vitória, apontando o contacto direto com a população e o trabalho feito enquanto vereador como fatores decisivos para conquistar a confiança dos eleitores.

“O feedback que se ouve nas ruas, o contacto direto que eu tenho com a população, todo aquele trabalho que tenho feito, em prol da população, eu encaro os problemas todos os dias... porque ando na rua e as minhas empresas são empresas que as pessoas frequentam com abundância. Com isso, eu consigo ter uma perspetiva do que poderão ser as próximas autárquicas”.

“Eu tenho de aceitar o resultado que vier. É o resultado que o povo escolher e tenho de aceitar”, dizia, mostrando-se confiante para o ato eleitoral de 12 de outubro.

Acompanhe nas plataformas digitais o debate autárquico dedicado ao concelho do Porto Santo, uma iniciativa do JM e da rádio JMFM, em parceria com o canal NaMinhaTerra TV. Em estúdio estão Nuno Batista, candidato da coligação PSD/CDS, Luís Bettencourt, que lidera o projeto do UNE, e Nádia Melim, PS.

