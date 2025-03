Conforme indica nota de imprensa, “o monitor de dança Telmo Ferreira e a intérprete Joana Caetano, ambos membros da Companhia Dançando com a Diferença, estiveram esta manhã a partilhar as suas histórias de vida com os alunos da Escola Básica e Secundária da Calheta”.

“O debate decorreu no âmbito da conferência Transbordando o Meu Corpo, uma das atividades do projeto Dançando Crio Um Mundo, que está a percorrer o país de norte a sul, com o intuito de refletir sobre as potencialidades da arte no desenvolvimento pessoal e social”, detalha o mesmo documento.