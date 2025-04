Teve início, esta manhã, a 15.ª edição do Curso Intensivo em Empreendedorismo e Inovação Empresarial, que decorre no hotel Vila Galé, em Santa Cruz, até quarta-feira.

Na iniciativa promovida pela Startup Madeira e pelo Governo Regional, no âmbito do projeto rs4e- road show for entrepreneurship, com a participação do imatch- Innovation Collective, enquanto knowledge partner, participam 70 alunos de 11 instituições e que provêm de 24 áreas de formação distintas.

O grupo é composto por 48 mulheres e 22 homens, com uma média de idade de 22 anos. A grande maioria — 55 alunos — está a frequentar a licenciatura, sobretudo no 3.º ano, enquanto 11 frequentam o mestrado, 2 estão em programas de pós-graduação e 2 em doutoramento.

O presidente executivo da Startup Madeira, Carlos Soares Lopes, usou da palavra no início dos trabalhos.