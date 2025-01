A iniciar os discursos finais do Congresso Nacional do JPP, que se realiza na Casa das Mudas, o representante do partido na Calheta sublinhou que o JPP está preparado para governar.

Basílio Santos comentou que, na Madeira, “vivemos instabilidade política” e “não há que ter medo em mudar”, confiando no JPP. “É urgente” acabar com os anos de governação do PSD.

No caso do concelho onde reside, Basílio Santos criticou a falta de resposta dos problemas básicos da população.

“Recentemente, para que os calhetenses se distraíssem, foi anunciado um aeroporto” na Calheta, lembrou, sem que haja estudos prévios. “Vejam a falta de seriedade”, disse, apontando também a anunciada ponte pedonal em aço na ponta do Pargo. Para Basílio santos, há que concretizar as promessas feitas e as “obras urgentes e necessárias, como na escarpa da Calheta” onde o perigo ainda reside.

A aposta no saneamento básico, que tem falhado, disse, e as obras que a escola da Calheta carece, a falta de estacionamentos no Jardim do Mar e no Rabaçal, foram outros problemas que apontou.

“A Calheta adormeceu nos últimos cinco anos”, comentou. Afirmou ainda que a Região precisa de mudança e o JPP pode ter esse papel.

“Há a vontade de construir uma Madeira melhor para todos. Chegou o momento de restaurar a Autonomia”, afirmou o representante do JPP na Calheta, convicto que o partido pode liderar o processo de restauração profunda da autonomia.

Basílio Santos defendeu a extinção do cargo de representante da República e entrega do Palácio de São Lourenço à região, sem símbolos do centralismo de Lisboa na Região. Terminou com referência às eleições regionais, lembrando que as pessoas têm liberdade de escolha. “Somos a força que nasceu da vontade do povo. Estamos prontos”, concluiu.