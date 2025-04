Cristina Pedra: “Temos um Governo com elevadíssima competência”

A presidente da Câmara Municipal do Funchal considera que “a estabilidade é o melhor que os madeirenses poderiam ter, fruto da voz popular, do que resultou das urnas”.

“Vamos ao trabalho, que já se faz tarde. Desde dezembro de 2023 que andamos aqui num vai e não vai a eleições. Estão criadas as condições, o povo foi soberano, deixou bem claro que não queria hesitações. Agora, é desejar as maiores felicidades ao novo executivo, arregaçar as mangas. Penso que temos um governo com elevadíssima competência, o que queremos é o bem dos madeirenses”, declarou ao JM no final da cerimónia.

Segundo Cristina Pedra, os dois executivos nunca tiveram problemas de articulação, quer ao nível técnico, político e profissional, em termos de objetivos.

“Cada um com as suas competências próprias, porque ninguém ingere na outra casa, foi assim no passado, nada indica que não seja no futuro”, sublinhou.