A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, recebeu, hoje, nos Paços do Concelho, o presidente da Junta de Freguesia de Viseu, Diamantino Santos, que se encontra, na Região, acompanhado por uma delegação da freguesia. Acompanhando a recepção, esteve presente o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado, Pedro Araújo.

Esta visita decorre na sequência da geminação, com 25 anos, entre a Freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Funchal e a de Viseu.

Para assinalar este marco, decorre um intercâmbio cultural em duas fases, reforçando os laços de amizade entre as duas localidades.

Deste modo, em setembro, uma delegação do Imaculado Coração de Maria visitou Viseu, sendo acompanhada pelo grupo musical Varejenta, da Associação Xarabanda. Este grupo, reconhecido pela valorização da música e dos cordofones tradicionais madeirenses, realizou duas atuações em Viseu.

Nesta segunda fase, Viseu retribui a visita, trazendo consigo o grupo Triunviriato – Canção de Coimbra, que irá participar nas comemorações do 69.º aniversário da freguesia do Imaculado Coração de Maria. Este intercâmbio sublinha a importância da cultura como ferramenta de aproximação entre as comunidades, reforçando o respeito e a amizade construídos ao longo de 25 anos.

Para além da receção oficial na Câmara Municipal do Funchal, constam todas as iniciativas previstas no âmbito das comemorações do 69.º aniversário (com destaque para a Gala de Aniversário, inauguração do Espaço Geração Imaculado, que acontece no sábado, e missa comemorativa), uma receção oficial na Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, bem como uma visita pedonal à cidade do Funchal, visita guiada à Quinta do Poço, da Câmara Municipal do Funchal