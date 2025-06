Cravos vermelhos na despedida de Martins Júnior

A missa presidida por José Luís Rodrigues está a ser transmitida em direto pela paróquia da Ribeira Seca.

A despedida de José Martins Júnior foi acompanhada por muitos fiéis e amigos com emoção e cravos vermelhos no ar.

A missa, acontece no exterior, junto à igreja da Ribeira Seca, em Machico, a sua paróquia durante décadas.

José Luís Rodrigues recordou o perfil de José Martins Júnior nas suas múltiplas facetas, de padre, de homem da cultura, de política, de seguidor da liberdade e do povo.

O seu tempo de suspensão pela própria Diocese foi também recordado e condenado por José Luís Rodrigues, como teria dito e repetido José Martins Júnior.

A parte final da homilia foi preenchida pelas palavras do próprio padre Martins com a leitura do seu último texto publicado no seu blogue sensoconsenso.

Depois da missa na Ribeira Seca, segue-se uma passagem por vários pontos da localidade. Ao início da tarde, o corpo de José Martins Júnior será depositado no cemitério de São Martinho, no Funchal, para cremação, conforme foi seu pedido.

A cerimónia foi acompanhada com música e o caixão esteve num improvisado altar sob uma tenda.