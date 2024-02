O Centro de Química da Madeira (CQM) vai ser o anfitrião, no próximo dia 9 de fevereiro, de uma reunião de trabalho da ação COST CA18240 ‘Adher´n Rise’.

No ano do seu 20.º aniversário, será apresentado um seminário, pelas 09h30, sob título ‘COST Action ‘Adher´n Rise - Signaling concepts and perspectives of Adhesion GPCR research’ pelas investigadoras Ines Liebscher (Universidade de Leipzig, Alemanha) e Simone Prömel (Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf, Alemanha).

Refira-se que a participação neste seminário é gratuita, mas sujeita a inscrição até ao dia de hoje, 7 de fevereiro, através do seguinte formulário: