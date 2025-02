Convocada greve dos trabalhadores da ARM nos dias 28 de fevereiro e 3 de março

Face ao descontentamento dos trabalhadores da ARM -Águas e Resíduos da Madeira, está agendada uma greve para os dias 28 de fevereiro e 3 de março, informa o SITE - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Em causa está a “intrasigência da empresa, que se mostra indisponível para ir mais além na contraproposta de revisão de AE [acordo de empresa] para 2025”.

O SITE afirma, em nota de imprensa, que o Conselho de Administração da ARM e a Tutela não apresentaram qualquer proposta, tal como o sindicato tinha solicitadlo em reunião no dia 10de fevereiro.

O SITE diz ainda que a “ARM mantém-se indisponível para a negociação coletiva, impondo unilateralmente a Revisão do AE para 2025, com aumentos salariais insuficientes, sem qualquer aumento no subsídio de alimentação, sem progressão automática de carreiras, chegando mesmo ao limite da ‘implementação do banco de horas’.

Para sexta-feira, dia 28 de Fevereiro, estão já agendadas concentrações de Trabalhadores nas várias unidades da ARM, quer na Estação de Triagem do Porto Novo e Estaleiro de Câmara de Lobos, no Pizo.

No mesmo dia os trabalhadores da ARM estarão concentrados em frente à Quinta Vigia.

“O SITE lembra que um terço dos Trabalhadores da ARM continuam com salários baixos, posicionados nos NIVEIS 1 e 2, sendo o salário mínimo a aplicar na ARM, em 2025, no valor de 919.58 €. A ARM é uma empresa de referência na Região, de capitais públicos, que presta um serviço essencial e público em prol da sociedade, sendo inaceitável os valores salariais aplicados e a falta de progressão automática nas carreiras. Os Trabalhadores, organizados no SITE estão disponíveis para fazer um caminho de Luta e Negociação pela Valorização de Salários e que consagre os Interesses dos Trabalhadores na defesa das suas justas reivindicações”, lê-se em nota de imprensa