O consórcio eGames Lab estará presente pela primeira vez na Tokyo Games Show, uma das maiores feiras de videojogos do mundo, que irá decorrer de 26 a 29 de setembro, no Japão, para apresentar alguns dos seus mais recentes videojogos: Keo, Hovershock, The Kause, Chill e a plataforma Fourt.io.

“O mercado asiático é o mais importante do mundo, contabiliza mais de 1,7 biliões de jogadores, cerca de 55% do mercado mundial”. Segundo Miguel Campos, líder do Consórcio eGames Lab, “a presença do Consórcio na Tokyo Games Show reveste-se de especial importância: permite apresentar os videojogos produzidos em Portugal, com qualidade reconhecida a nível internacional, em países com mercados muito desenvolvidos nesta área como a China, o Japão ou a Coreia do Sul, que detém mais de 50% das grandes empresas neste setor.”

“Na Tokyo Games Show serão apresentados os videojogos Keo, que apresenta um ambiente de um mundo pós-apocalíptico em que o utilizador pode construir o seu armamento e dominar o campo de batalha; Hovershock, que oferece aos utilizadores a possibilidade de pilotar drones armados através de diferentes cenários; The Kause, que integra um novo sistema de narrativas desenvolvidas pelo projeto e que possibilita ao jogador assumir o papel de um revolucionário que tem como objetivo libertar a sua terra e torná-la num mundo democrático e Chill, uma aplicação relaxante que reúne dezenas de brinquedos, plataformas de meditação e sons relaxantes”, lê-se em nota enviada à redação.

Será ainda apresentada a nova plataforma Fourt.io, que promete simplificar a interação dos utilizadores com a blockchain tornando-a mais intuitiva e segura, marcando uma nova etapa na integração de soluções Web3.

Os videojogos Keo, Hovershock são produzidos pela Redcatpig. The Kause é desenvolvido pela WOWSystems e Fapptory, Chill é da responsabilidade da Infinity Games e a plataforma Fout.io é da Yacooba.

Do eGames Lab fazem parte as seguintes entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT e AJEM.