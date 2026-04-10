Rali de Santana arranca hoje com 41 equipas e duelo esperado entre Miguel Nunes e João Silva

O Rali de Santana vai hoje para a estrada, naquela que é a segunda prova do calendário regional de automobilismo, depois do Rali do Marítimo/Município de Machico, disputado a 14 de março. A competição organizada pelo Automóvel Clube do Concelho de Santa Cruz promete animar o fim de semana, com várias categorias em prova e uma luta intensa pelos lugares cimeiros.

O arranque oficial acontece já esta noite, com a realização da tradicional superespecial no Kartódromo do Faial, marcada para as 21h00. Esta classificativa de abertura é, ano após ano, um dos momentos mais aguardados pelos adeptos, não só pelo espetáculo proporcionado, mas também pela proximidade entre público e pilotos, num ambiente habitualmente marcado por muita animação.

Amanhã, a prova prossegue nas estradas do norte da Madeira, com a disputa de mais oito classificativas. O percurso inclui alguns dos troços mais emblemáticos do rali madeirense, exigindo concentração, rapidez e grande capacidade técnica por parte das equipas.

À partida estarão 41 equipas, o que antecipa uma luta renhida pela vitória absoluta. O campeão regional em título, Miguel Nunes, em Skoda Fabia RS Rally2, procura alcançar o primeiro triunfo da temporada. Pela frente terá João Silva, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, atual líder do campeonato, que tenta repetir o sucesso alcançado em Machico e somar a segunda vitória consecutiva da época.