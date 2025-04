O Conselho de Governo desta quinta-feira deliberou a autorização da realização da despesa inerente à empreitada designada por «Reabilitação Estrutural do Cais Velho do Porto Santo e Recuperação do Pontão das Salinas», até ao montante de 2.250.000 euros, ao qual será acrescido IVA à taxa legal em vigor.

“Louvar publicamente a atleta madeirense, Mariana Malheiro Vargem, os técnicos, o Ludens Clube de Machico e a Associação Regional de Triatlo da Madeira, conquistar o título de Campeã Nacional de Duatlo Sprint, no escalão absoluto, na modalidade de Duatlo; Louvar publicamente o atleta madeirense, João Lourenço Pimenta Viveiros, os técnicos, o Ludens Clube de Machico e a Associação Regional de Canoagem da Madeira, por conquistar o título de Campeão Nacional de Canoagem de Fundo, no escalão de seniores, na variante K1; Louvar publicamente o atleta madeirense, António Edgar Martins Freitas, os técnicos, o Clube Desportivo e Recreativo Santanense e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar o título de Campeão Nacional de Patinagem de Velocidade, no escalão de seniores, na variante de estrada, na distância de 1 volta sprint; Louvar publicamente a atleta madeirense, Jéssica Carolina Santos Rodrigues, os técnicos, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar os títulos de Campeã Nacional de Patinagem de Velocidade, no escalão de seniores, na variante de estrada, nas distâncias de 100 metros sprint, 1 volta sprint, 5000 metros pontos e 3000 metros linha; Louvar publicamente o atleta madeirense, Marco António Abreu Lira, os técnicos, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar o título de Campeão Nacional de Patinagem de Velocidade, no escalão de seniores, na variante de estrada, na distância de 100 metros sprint; Nomear o Instituto de Desenvolvimento Regional como interlocutor técnico da RAM no grupo nacional de trabalho para o Fundo Social do Clima e designar a Presidente do Conselho Diretivo daquele Instituto, Maria João de França Monte, como membro permanente da RAM, na referida equipa nacional multissetorial de articulação regional”, eis a restantes deliberações.

Recorde-se que a nível nacional estão a ser desenvolvidos os trabalhos de definição da implementação do Fundo Social para o Clima, devendo ser assegurada, desde já, a participação técnica da RAM na equipa nacional multissetorial de articulação regional, que integra as entidades responsáveis pelo planeamento de nível regional e as entidades responsáveis pelo planeamento de nível nacional (sectorial e transversal).