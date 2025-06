António Ferreira, engenheiro civil, fica com a responsabilidade de assumir as Obras Públicas e Infraestruturas, para além de fazer a ligação com os serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Mobilidade e Trânsito, entre outras pastas.

A arquiteta já tem um histórico na Câmara do Funchal, sobressaindo no trabalho realizada na divisão de licenciamentos. É a cara da equipa para matérias como o Urbanismo, Ordenamento do Território e Licenciamentos.

Já no 8.º lugar a candidatura do PSD/CDS apresenta Ana Bracamonte, advogada que desempenha as funções de vereadora no Executivo de Cristina Pedra. No projeto que se segue, fica com a missão de estabelecer a ligação com a Diáspora e Migrações.