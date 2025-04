Bom dia!

- No Mercado dos Lavradores, entre as 9h00 e as 18h00, saboreie as delícias de chocolate que as marcas apresentam na 10.ª edição do Mercado de Chocolate.

- Pelas 10h00, na sede da Ordem dos Engenheiros – Região Madeira à Rua Conde Carvalhal, 23, decorre a entrega dos prémios de Mérito, relativos ao ano letivo 2024/2025

- O Sindicato da Hotelaria promove, entre as 15h00 e as 17h00, uma ação de luta ‘um velório’, pelo aumento dos salários, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

- A cerimónia de tomada de posse do XVI Governo Regional, está agendada para as 16h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

- A DIGITALAB apresenta às 18h00, na Galeria Tratuário, LANDSCAPE 4” do Colectivo Zeugma.

- Às 19h00, na Galeria Anjos Teixeira, na Rua João de Deus nº 12, no Funchal, realiza-se a inauguração da exposição “Camões a Quatro Mãos”, com trabalhos do escultor Francisco Simões e do ilustrador Francisco Branco.

- No Centro de Salvamento Costeiro em Santa Cruz, pelas 19h30, ocorre a cerimónia de entrega de certificados de conclusão do Curso Básico de Tripulantes Salva-Vidas do SANAS Madeira, edição de 2025.