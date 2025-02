O congresso regional do PS caminha para a sua sessão de encerramento, com os discursos do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, e do líder regional, Paulo Cafôfo.

A sala do centro de congressos está cheia, contando ainda com representantes de forças partidárias. Faltam neste momento, apenas a Iniciativa Liberal e o CDS.

Dos partidos na Região, apenas o Chega não foi convidado.