A Coligação Confiança, na voz de Miguel Silva Gouveia, criticou aos jornalistas, após a reunião de Câmara semanal, o trânsito “caótico” que se faz sentir no centro da cidade do Funchal, denunciando as “obras eleitoralistas”, atendendo a que a Região está em ‘vésperas’ de eleições legislativas regionais, está sob aviso meteorológico laranja, é dia de escola e muitos automobilistas deslocavam-se para a cidade, deparando-se na Avenida do Mar, mais concretamente nas imediações da empresa de eletricidade, com obras de repavimentação no dia de hoje.

Miguel Silva Gouveia realçou a “falta de planeamento” do executivo municipal e a falta de estratégia. No mais, frisou as medidas de apoio social aprovadas por unanimidade nesta reunião, assim como um voto de louvor aos madeirenses NAPA, consagrados vencedores no Festival da Canção RTP e que irão representar Portugal na Eurovisão.

‘Comichão a quem não fez nada’

Instada a pronunciar-se acerca das críticas da Confiança, a propósito do trânsito, Cristina Pedra respondeu, dizendo: “Nós temos um plano de asfaltagem e pode fazer muita confusão a quem não investiu durante oito anos. Só este ano, o plano de asfaltagem, o valor e os quilómetros, que estão a ser asfaltados, é superior ao número de quilómetros de asfaltagem dos oito anos que estiveram [Coligação Confiança] à frente da Câmara”, atirou.

“Isto pode fazer muita comichão a quem não fez nada, mas nós politicamente achamos que a cidade e as infraestruturas estão caóticas e carecem de condições de segurança, até rodoviária, e não temos qualquer pejo em assumir os investimentos que fazemos”.