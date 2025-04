No âmbito da empreitada municipal “Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho”, torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária a uma via de trânsito na Rua da Ribeira de João Gomes, no segmento compreendido entre o entroncamento junto à Baleia Verde e o edifício dos Bombeiros Voluntários da Madeira, desde, amanhã, 11.04.2025 (sexta) ao dia 21.04.2025 (segunda).

Como alternativa os condutores podem optar por circular pela Rua D. Ernesto Sena de Oliveira, em direção à Rua Pedro José de Ornelas, Rua de Santa Luzia ou Rua do Comboio.