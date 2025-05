As novas orquídeas são o Dendrobium Machiqueiro, de flores alaranjadas, e a Rlc. Laurissilva do Porto Moniz, com uma flor verde, fechando assim um ciclo de cinco anos de trabalho dedicado à floricultura madeirense.

“Nada mais me traz alento e alguma esperança pela floricultura madeirense do que o empoderamento das pessoas”, sublinha Pedro Spínola, acrescentando: “Dar um sentimento de orgulho, um amor ‘vaidoso’ a uma planta com o nome do seu concelho é uma forma de chamar a atenção, de trazer para a ribalta um tema que é extremamente importante e que é da génese do que é ser madeirense: o amor às plantas e o seu cultivo.”

O autor do projeto recorda que falar de floricultura “não é só falar de empresas, de exportações e números, mas antes falar dos milhares, sem ‘peso’ e sem ‘nome’ que preservam, acarinharam e continuam a cultivar os nossos jardins e que nunca tiveram este património tão ameaçado quanto agora, quer pelas novas tendências para jardins, pelo envelhecimento populacional e mesmo pelo pouco investimento nesta área que deveria ser muito maior.”

Pedro Spínola reforça ainda que este trabalho é feito “a título e custo pessoal”, com o objetivo de “chamar a atenção das pessoas, e das autoridades, para algo que já foi dos principais motivos pelo qual nos visitavam os turistas e ainda, razão da alegria de muitas pessoas que encontram paz e sossego nos seus jardins e plantas.”

“Falta fazer muito, imenso mesmo pelo ‘jardim madeirense’ e talvez este possa ser o ponto de partida para mais investimento nele e nas suas gentes”, conclui.