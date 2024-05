Numa atividade realizada hoje, pela manhã, Élvio Sousa, líder e candidato do JPP, alertou para situações “pouco claras que assombram” as concessões dos lares de idosos.

“Nós tínhamos razão quando alertamos várias vezes para as situações pouco claras relacionadas com estas concessões de lares de idosos, em especial as relacionadas com o universo da Associação Atalaia Living Care, do Caniço, Câmara de Lobos e agora recentemente do Lar da Bela Vista. Tudo isso cheira imenso a esturro e precisa de ser investigado, escrutinado e ser passado a pente fino. Há situações que nos têm chegado de esquemas e de alegadas negociatas que precisam de ser aclaradas, envolvendo recebimentos indevidos de vantagem. Por isso é que a anterior Secretária, agora promovida com um cargo em Bruxelas, nunca quis nos receber para responder às muitas dúvidas”, avançou Élvio Sousa.

“Continuamos a assistir a este Governo de Albuquerque descredibilizado, envolto em manchas de esquemas pouco claros, ao qual parece não escapar o ‘negócio da velhice’, como é exemplo o enredo ligado à IPSS Atalaia Living Care. O JPP não poderia ficar de braços cruzados a assistir a mais um negócio mal explicado, por isso já pedimos um conjunto de documentos, tais como os contratos de arrendamento à Associação Atalaia Living Care e relatórios das ações de fiscalização e das ações inspetivas à Segurança Social”, afirmou o líder do JPP.