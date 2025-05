Bom dia!

- Arranca hoje a discussão do Programa de Governo intitulado ‘Autonomia e Desenvolvimento’. A sessão plenária está marcada para as 9h00, com continuação a partir das 15h00.

- Pelas 12h00, na freguesia de Santo António, Funchal, a Câmara Municipal do Funchal apresenta o projeto de requalificação do Bairro da Ponte.

- A sessão solene do 111.º aniversário do concelho da Ribeira Brava está marcada para as 17h00, na praceta junto à Escola Padre Manuel Álvares.

- A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros organiza, às 17h00, a sessão dedicada ao tema ‘Soluções Integrais de Projeto para Obra com Madeira’, na sua sede à Rua Conde Carvalhal n.º 23.