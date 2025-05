Na âmbito do projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), durante o corrente ano letivo foram efetuados vários simulacros nas escolas da Região. Neste contexto, foram já realizados 86 simulacros de incêndio.

Estes simulacros de situações de suposto incêndio no edifício, de acordo com a tutela, treinam e testam as equipas de emergência e os procedimentos previstos no Plano de Emergência para as diferentes situações.

Durante a semana passada, esses simulacros foram realizados em vários concelhos da Região, nomeadamente Santana (EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral), Câmara de Lobos (EB1/PE do Rancho e Caldeira ) e Funchal (EB1/PE da Ajuda, Infantário Cidade dos Brinquedos e Centro Infantil/Escola Maria Eugénia de Canavial ). “Os cenários de incêndio são realizados nos locais de maior risco das escolas, com o auxílio de uma máquina de fumo. Desta forma, todos os procedimentos de emergência, desde a tentativa de extinção, o alarme, os cortes de energia, a evacuação e o alerta para o 112, são testados num cenário o mais real possível”, explica a Secretaria, em comunicado.

A SRE e os seus parceiros neste projeto, entre os quais o Serviços Regional de Proteção Civil, tem uma calendarização anual destes simulacros agendada em concordância com as várias corporações de bombeiros dos diferentes municípios, partilhando assim em conjunto “a missão de melhorar as condições e cultura de segurança da população escolar”.