Comissão Política Nacional considera que CDS-Madeira “é um exemplo para o partido”

A Comissão Política Nacional do CDS enalteceu “o excelente resultado obtido na Madeira e o alto sentido de responsabilidade que o partido revelou na solução para a crise política na Região Autónoma”.

Nas três reuniões dos órgãos do CDS: Comissão Executiva, Comissão Política e Conselho Nacional, realizadas no Porto, no âmbito dos 50 anos do partido, o caso do CDS-PP Madeira foi dado com um exemplo de “resistência e de vitória para o todo nacional”.

O líder Nuno Melo disse que “em circunstâncias excecionais e difíceis o CDS foi a votos sozinho, elegeu deputados e foi determinante para resolver a crise política na Madeira”.

O partido relevou o “alto sentido de responsabilidade e o extremo bom senso, com que o CDS da Madeira atuou na situação que conduziu às eleições de 26 de maio e na solução da crise que conduziu à aprovação do Programa de Governo e do Orçamento para este ano”.

Estas afirmações foram feitas na presença de José Manuel Rodrigues que esteve presente nas reuniões e participou na Festa que assinalou os 50 anos do CDS, realizada no Palácio de Cristal, no Porto.

O líder regional do CDS agradeceu, mas reafirmou que “esse foi um trabalho dos dirigentes e militantes que nunca deixaram de erguer a bandeira do partido, mesmo durante a coligação com o PSD e que depois da rutura, souberam renovar o partido, foram com coragem às eleições e demonstraram as mais valias do CDS para a Madeira e para os madeirenses”.

José Manuel Rodrigues preside atualmente ao Congresso do partido, e é vice-presidente nacional.