A Comissão Política do PSD/Madeira aprovou hoje os candidatos a dez câmaras municipais da Região, deixando de fora Santa Cruz, que depois da recusa de Savino Correia, deverá ser resolvido “em breve”.

Tal como o JM avançou, as escolhas do PSD já ratificadas são as seguintes: José Luís Nunes (Funchal), Celso Bettencourt (Câmara de Lobos), Jorge Santos (Ribeira Brava), Rui Marques (Ponta do Sol), Doroteia Leça (Calheta), Dinarte Nunes (Porto Moniz), Fernando Góis (São Vicente), Cláudia Perestrelo (Santana), Luís Ferreira (Machico) e Nuno Batista (Porto Santo).