Savino Correia está fora das opções para ser candidato à Câmara Municipal de Santa Cruz, depois de ter recusado o convite, e agora o PSD está a analisar novas opções.

Hoje, a Comissão Política do PSD/Madeira confirmou os 10 nomes já definidos para serem candidatos pelas câmaras da Região, mas deixou de fora Santa Cruz.

A escolha será feita “sem precipitação, mas com prioridade”, disse hoje Jaime Filipe Ramos, líder da bancada parlamentar do PSD e porta-voz da reunião da Comissão Política do PSD/Madeira.

“Eu acho que neste momento o que nós estamos focados é em arranjar uma solução, é esse que é o nosso objetivo”, disse.

