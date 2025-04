Apesar das condições atmosféricas adversas previstas para quinta feira, Dia do Trabalhador, o concerto da cantora Aurea mantém-se no Parque de Santa Catarina.

A confirmação foi dada aos jornalistas esta manhã pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude durante uma visita ao Instituto de Emprego da Madeira, com o intuito de conhecer o organismo e as pessoas que ali trabalham. Vânia Jesus, que está de saída da presidência do IEM, guiou a governante e o seu sucessor, Pedro Gouveia, nesta visita.

Paula Margarido explicou que ainda foi analisado um plano B, para o concerto comemorativo do dia do Trabalhador, mas apesar da chuva prevista, o parque continua a ser a melhor opção, disse, fazendo votos que “São Pedro” colabore. Por outro lado, Paula Margarido destacou a baixa taxa de desemprego na Madeira, a maia reduzida do país e, ao nível regional, a mais baixa dos últimos 21 anos.