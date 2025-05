Coligações: “Cada coisa a seu tempo”, diz Albuquerque

Depois de ter confirmado, esta manhã, o médico José Luís Nunes para a Câmara do Funchal, como cabeça de lista do PSD Madeira, Albuquerque não adianta nada em relação a coligações para as autárquicas.

”Cada coisa a seu tempo”, disse o presidente do Governo Regional e do PSD Madeira em declarações aos jornalistas na visita a uma empresa.

Sobre a escolha do médico, não respondeu taxativamente se foi uma escolha consensual, dizendo apenas que na política “nunca há escolhas consensuais”.

“O doutor José Luís Nunes é um nome transversal na sociedade madeirense, é um homem que tem uma carreira brilhante, é um homem que é conhecido pela sua empatia, pela sua simpatia, pela sua competência, é um senhor educado”, afirmou o líder do PSD Madeira.

Miguel Albuquerque destaca também a disponibilidade do atual presidente da Assembleia Municipal do Funchal que, segundo disse, “vai parar um pouco a sua profissão, para se dedicar à sociedade do Funchal”.

“Eu acho que é muito bom, não é todos os dias que encontramos pessoas com essa disponibilidade. Aliás, é cada vez mais difícil”, sublinhou.