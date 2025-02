A Coligação Força Madeira, candidata as eleições regionais de 23 de março, defende a realização de um protocolo com o Exércio que permita aos reclusos obterem habilitações para a condução de veículos.

“Acreditamos que esta medida pode abrir portas para novas oportunidades profissionais, essenciais para a inclusão social dos reclusos após o cumprimento das suas penas”, defende a candidatura num comunicado sobre uma visita realizada ao Estabelecimento Prisional do Funchal.

De acordo com a referida fonte, a visita permitiu aos elementos da coligação ficarem a par dos “desafios enfrentados” e dos “projetos de reabilitação em curso, com vista a uma reintegração digna na sociedade e à prevenção de novas infrações”.

“Destacamos com especial apreço o Projeto TRÈGUA, que oferece aos reclusos ferramentas valiosas para reconstruírem as suas vidas longe do crime”, destacam os candidatos em comunicado.

A coligação defende também a “revisão urgente” das carreiras profissionais dos colaboradores do EPF.

“Garantir melhores condições laborais e salariais é fundamental para assegurar a motivação destes profissionais, que desempenham um papel crucial na transformação das vidas daqueles que um dia cometeram erros, mas que merecem uma nova oportunidade”, defende a Força Madeira.