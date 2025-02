Coligação ‘Força Madeira’ assume-se como eventual ‘fiel da balança’

A Coligação “Força Madeira”, constituída pelos partidos PTP, MPT e RIR, são os terceiros a entregar a sua lista às legislativas regionais de 23 de março no Palácio da Justiça, no Funchal.

Dionísio Andrade, mandatário desta candidatura, realçou que a coligação pode até ser o “fiel da balança”.

“O nosso objetivo é derrubar o governo corrupto do Dr. Miguel Albuquerque e dos seus arguidos que estão indiciados de vários crimes. O Governo está indiciado em oito crimes e nós queremos pôr cobro a esta situação e os madeirenses, no dia 23 de março, têm uma oportunidade única para também nos ajudar a fazer esse desafio, que é substituir por um governo democrático, um governo transparente, um governo com pessoas honestas e com credibilidade que não temos neste momento”, transmitiu.

“A Madeira é alvo de chacota a nível nacional e internacional devido à nossa situação política e, quando há alguns partidos que andam a brigar, nós, coligação Força Madeira, conseguimos reunir três partidos, PTP, MPT e RIR, para sermos o fiel da balança neste desidrato que é dar uma nova vida à situação democrática da Madeira”, elaborou aos jornalistas.

Os primeiros quatro lugares da lista da coligação ‘Força Madeira’ são compostos por Raquel Coelho, Valter Rodrigues, Liana Reis, Dionísio Andrade.