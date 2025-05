A decorrer no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, durante os meses de maio e junho de 2025, o Smart Islands Hub (SIH), em parceria com a ARDITI e a Universidade da Madeira (UMa) promovem três workshops gratuitos e especializados na área de segurança de redes das 09h às 18h.

A iniciativa é direcionada a profissionais da área das Tecnologias de Informação (TI) ligados a organizações, como empresas, instituições públicas, associações ou outras entidades que pretendem aprofundar competências específicas em cibersegurança.

No dia 12 de maio, o workshop “Firewalls e Prevenção de Intrusão” irá abordar os principais conceitos relacionados com Listas de Controlo de Acesso (ACLs), Firewalls de Zona e Sistemas de Deteção/Prevenção de Intrusões (IDS/IPS). Incluirá exercícios práticos em ambientes simulados que irá garantir uma formação sólida e alinhada com as exigências do setor.

Já no dia 21 de maio, o workshop “Redes Locais e VPNs”, terá foco na segurança da camada 2 das redes locais e na implementação de VPNs Site-to-Site. Os participantes terão contacto com simulações práticas de mitigação de ataques e configuração de túneis seguros.

Por último, no dia 02 de junho, “Criptografia, Chaves e Outras Tecnologias de Segurança” é um workshop durante o qual serão explorados os fundamentos da criptografia simétrica e assimétrica, gestão de chaves, certificação digital e tecnologias de segurança emergentes.

Estes workshops fazem parte da missão do SIH, um consórcio apoiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que promove a digitalização de PMEs na Madeira.

As vagas são limitadas. Para mais informações, os interessados poderão contactar o seguinte email: sih-formacao@mail.uma.pt