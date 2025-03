Colaboradores e hóspedes dos hotéis Calheta Beach e Saccharum uniram-se, esta quinta-feira, 27 de março, para mais uma ação de limpeza da Praia da Calheta, uma iniciativa integrada na 1.ª Campanha de Recolha de Resíduos nas Praias 2025, integrada na Estratégia MaRaM, dinamizada pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente (SRAPA), através da Direção Regional do Ambiente e Mar (DRAM).

A ação decorreu entre as 10h00 e as 11h00 e contou com participação de colaboradores e hóspedes de ambas as unidades hoteleiras. Durante a limpeza, foram recolhidos aproximadamente 10 kg de lixo, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável para todos os que usufruem desta zona balnear.

A Savoy Signature continua a promover e incentivar boas práticas ambientais, reforçando a sua missão de preservar a natureza e sensibilizar colaboradores, hóspedes e comunidade local para a importância da sustentabilidade.