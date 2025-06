No âmbito do programa Erasmus+, as colaboradoras da Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM), Elisabete Madureira e Marta Baptista, estão a frequentar um curso de inglês na Teachers Academy Europass, em Florença, entre os dias 2 e 7 de junho. Esta instituição europeia é reconhecida por oferecer cursos direcionados a profissionais da educação, equipas administrativas e pessoal não docente, promovendo o desenvolvimento de competências-chave em contextos internacionais.

Durante esta semana formativa, as colaboradoras estão a reforçar as suas competências linguísticas, com foco na comunicação oral e escrita em inglês, elemento fundamental para uma atuação mais eficaz em projetos europeus.

Esta iniciativa representa uma mais-valia para a DTIM, que em nota de imprensa realça que tem vindo a afirmar-se no contexto dos projetos Erasmus+, promovendo a formação contínua dos seus profissionais e o desenvolvimento de competências através da cooperação e intercâmbio internacional. “Trata-se de uma oportunidade para aceder a experiências de aprendizagem inovadoras, partilhar boas práticas e impulsionar o crescimento profissional, em alinhamento com os objetivos estratégicos do programa Erasmus+”, conclui.