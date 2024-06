Coelho denuncia os Houdini dos fundos europeus

O PTP esteve hoje numa ação de campanha para denunciar o que considera ser os Houdini dos fundos europeus.

José Manuel Coelho explicou que Harry Houdini foi um dos mais famosos mágicos e ilusionista da história mundial conhecido por fazer desaparecer e aparecer objetos.

“Aqui em Portugal e na Madeira também temos os Houdini dos fundos europeus que fazem desaparecer com uma assinatura milhões de euros em apoios da União Europeia”, disse o candidato do PTP, tendo dado o exemplo do megaprocesso por fraude de quase 10 milhões de euros com epicentro na Associação Industrial do Minho, onde Patrícia Dantas, ex-deputado do PSD é arguida.