A Câmara Municipal do Funchal investiu 12 milhões de euros na Educação desde 2021.

A informação foi avançada ao início desta tarde pela autarca Cristina Pedra, ,na Ludoteca localizada no Parque de Santa Catarina, que assinala 20 anos.

O presidente do Governo, Miguel Albuquerque, que foi o impulsionador do espaço quando era presidente da Câmara do Funchal, também marcou presença na iniciativa que visou assinalar o aniversário do espaço.